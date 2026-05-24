Interpol detiene en Paraguay a hombre supuestamente ligado con tráfico de armas a Brasil

2 minutos

Asunción, 24 may (EFE).- Interpol informó este domingo que detuvo en el departamento paraguayo de Caaguazú (este) a un ciudadano presuntamente ligado a una red, desbaratada en 2023, que traficaba armas para grupos criminales de Brasil.

A través de un comunicado, la organización apuntó que el hombre, de 32 años, tenía una orden de captura nacional e internacional y enfrenta hasta 10 años de prisión por su supuesta vinculación con el ‘Caso Dakovo’, que Interpol describió como «la mayor operación contra el tráfico de armas en la región» latinoamericana.

De acuerdo con la investigación, el hombre, que figuraba como propietario de un establecimiento de caza y pesca, «adquirió legalmente un lote de 2.007 armas de fuego y 150 municiones», que posteriormente fueron desviadas «de manera ilegal».

Interpol informó en su comunicado que se constató luego que «la supuesta casa comercial era una fachada inexistente en la dirección declarada».

Las investigaciones han confirmado que al menos 53 de las armas que vendía el establecimiento «ya fueron incautadas en poder de facciones criminales en Brasil», mientras que 1.954 «permanecen con paradero desconocido», dijo Interpol.

A inicios de 2023 las autoridades de Paraguay detuvieron, en el marco del operativo ‘Caso Dakovo’, a una docena de personas -entre ellas un exjefe de la Fuerza Aérea- por su vinculación a una red de tráfico de armas investigada desde 2020 y supuestamente soportada en una empresa ubicada en Asunción.

La compañía «sería la responsable de importar miles de pistolas, rifles y municiones de varios fabricantes europeos con sede en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia», detalló entonces la Fiscalía en un comunicado.

Las armas importadas a Paraguay eran vendidas, después de borrar sus seriales, a grupos de intermediarios en la frontera con Brasil, desde donde se presume eran distribuidas a grupos en territorio brasileño dedicados al narcotráfico y con presencia en ambos países, complementó aquella vez la nota. EFE

rgc/sbb