Interpol informa de operacion en el Mediterráneo y O.Medio con 153 personas detenidas

París, 16 oct (EFE).- Un total de 153 personas fueron detenidas en la operación Neptuno VII, coordinada por Interpol, que se llevó a cabo en controles fronterizos en 20 países del Mediterráneo y Oriente Medio entre los meses de julio y septiembre, entre ellas Igor Greschushkin, el propietario del carguero que transportó el nitrato de amoniaco que explotó en el puerto de Beirut en 2020.

La Interpol confirmó la detención en el aeropuerto de Sofia, la capital de Bulgaria, de Greschushkin, propietario del carguero que transportó el nitrato de amoniaco cuya explosión en 2020 en el puerto de Beirut provocó la muerte de al menos 218 personas y heridas a más de 6.000.

Eso se produjoo en virtud de una alerta roja a través de la red de Interpol lanzada por Líbano, donde Grechushkin está imputado por múltiples delitos, incluidos actos de terrorismo. Su proceso de extradición está actualmente en marcha.

La detención de Greschushkin fue confirmada ayer a EFE por fuentes del Ministerio del Interior búlgaro, que precisaron que se produjo hace dos semanas.

La agencia policial internacional, que hizo público este jueves los principales resultados, indicó los avances respecto a la edición de esta misma operación del pasado año, en que se habían producido 66 arrestos.

En un comunicado divulgado este jueves, destacó que en el puerto español de Algeciras fueron detenidas dos personas, de las que no precisó la identidad, que estaban siendo buscadas una por terrorismo y otra por delitos vinculados con el tráfico de drogas.

En total, durante el desarrollo de Neptuno VII fueron identificadas 328 personas que eran objeto de notificaciones y alertas de Interpol, de las cuales 57 con presuntos vínculos con el terrorismo.

Además, también se incautaron un gran número de documentos vírgenes robados que se supone que habían caído en manos de grupos terroristas que operan en Oriente medio, 220 kilos de marihuana, 20 kilos de lingotes de plata, 130.000 dólares en efectivo y numerosos vehículos de lujo.

Entre los países implicados estaban, además de España, Albania, Argelia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Irak, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Malta, Montenegro, Marruecos, Portugal, Eslovenia y Túnez. EFE

