Interpol Panamá aprehende a hondureño requerido en EE.UU. por violación a un menor

Ciudad de Panamá, 5 sep (EFE).- Un ciudadano hondureño, requerido en Estados Unidos por presunta agresión sexual y violación a un menor, fue arrestado por los agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, informó este viernes una fuente oficial.

El hondureño, no identificado, mantenía una «orden de aprehensión emitida por las autoridades estadounidenses» por su relación a investigaciones en el país norteamericano por delitos de agresión sexual y violación contra un menor, según un comunicado de la Policía Nacional (PN) de Panamá.

«El sujeto de 24 años había arribado procedente de Tegucigalpa, Honduras y tenía como destino Sao Paulo, Brasil; sin embargo su escala se vio interrumpida (con su aprehensión) y deberá hacer frente al proceso de extradición a Estados Unidos donde es requerido», señala la información oficial. EFE

