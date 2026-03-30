Interpol Panamá arresta a francés requerido en su país por tráfico internacional de drogas

1 minuto

Ciudad de Panamá, 30 mar (EFE).- El francés Joël Soudron, requerido en su país por presunto tráfico internacional de drogas, fue arrestado en la capital panameña por los agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Panamá, informó este lunes la Policía Nacional (PN).

Durante la verificación de sus datos se detectó que el individuo portaba un «carné provisional de migración con información falsa», y tras las investigaciones correspondientes «se confirmó que se trata de Joël Soudron, nacido en Francia», según un comunicado de la PN.

Soudron «era requerido por su país mediante una Notificación Roja de INTERPOL», señaló el comunicado.

Además, añadió que esta persona es requerida por el Tribunal Correccional de Créteil, Francia, «para el cumplimiento de una condena penal por los delitos de importación no autorizada de estupefacientes, transporte no autorizado de estupefacientes y participación en organización criminal».

Asimismo, destacó que «este hombre es descrito por los investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos (BNRF), como un traficante internacional, «muy discreto, reflexivo» beneficiándose de una «superficie financiera desmesurada».

La información detalló que en «febrero de 2016, fue detenido en Malí y encarcelado para cumplir una pena de seis años de prisión por otro caso en el que había sido condenado en Francia.

«En septiembre de 2018, aprovechó un permiso de salida para escapar», concluyó el comunicado. EFE

fa/rao/seo