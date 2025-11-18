Intuit acuerda pagar 100 millones de dólares al año a OpenAI para usar sus modelos de IA

2 minutos

Nueva York, 18 nov (EFE).- Intuit, la empresa propietaria del popular software de declaración fiscal TurboTax, ha acordado pagar más de 100 millones de dólares al año a la tecnológica OpenAI para usar sus modelos de inteligencia artificial (IA) en sus plataformas.

En un comunicado publicado este martes, Intuit, también propietaria de Credit Karma, QuickBooks y Mailchimp, indica que utilizará la tecnología de OpenAI dentro de su propio sistema de IA generativa, llamado GenOS.

Esta asociación estratégica también permitirá a los usuarios de ChatGPT, el popular chatbot de OpenAI, acceder a las aplicaciones de Intuit directamente desde el chat.

Así, obtendrán respuestas «más profundas y específicas» a sus preguntas financieras mediante las plataformas de Intuit.

Entre otras cosas, la integración de Intuit en ChatGPT permitirá a los consumidores encontrar la tarjeta de crédito, el préstamo o la hipoteca que mejor se adapte a sus necesidades según sus patrones de gasto y su probabilidad de aprobación.

Los usuarios también podrán estimar su reembolso de impuestos y agendar citas con un experto de impuestos asistido por IA, de acuerdo con la empresa.

Mientras, las empresas podrán recibir en ChatGPT información personalizada para ayudar a incrementar sus ingresos y rentabilidad, basándose en sus datos empresariales en tiempo real.

En los primeros compases de la jornada, las acciones de Intuit subían un 1,6 % en la bolsa de Wall Street.

OpenAI ha firmado recientemente acuerdos similares con otras empresas como Paypal, que integrará su billetera digital en ChatGPT, o la cadena estadounidense de grandes almacenes Walmart. EFE

us/jco/psh