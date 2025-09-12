The Swiss voice in the world since 1935

Inundaciones en Sudán del Sur causan más de 100.000 desplazados, según ACNUR

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 12 sep (EFE).- Las inundaciones que en las últimas semanas afectan Sudán del Sur han causado más de 100.000 desplazados internos, alertó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), advirtiendo que muchas de las poblaciones afectadas sufren también las consecuencias de años de conflicto.

En las últimas semanas, las crecidas han sumergido amplias áreas de los estados de Jonglei, Alto Nilo y Unidad, indicó la representante de ACNUR en Sudán del Sur, Marie-Helene Verney, por conferencia virtual desde Yuba para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

«La situación es especialmente preocupante por el hecho de que muchas de estas áreas ya sufrían niveles críticos de inseguridad alimentaria y todavía padecen las consecuencias de las devastadoras inundaciones de 2022», afirmó la responsable de ACNUR.

Verney indicó que si las crecidas continúan se prevé que el número de afectados aumente a los 400.000 a finales de año.

Viviendas, escuelas e instalaciones sanitarias han quedado inundadas, al igual que tierras de cultivo y pastos, señaló, advirtiendo que el agua estancada incrementa el riesgo de brotes epidémicos en un país que ya sufre casos de cólera.

ACNUR recuerda que Sudán del Sur es una de las mayores crisis de desplazamiento de África, con casi 2,4 millones de refugiados sursudaneses en países vecinos y aproximadamente 2 millones de desplazados internos. EFE

abc/ads

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR