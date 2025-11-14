Inundaciones y caídas de árboles deja el temporal de viento y lluvias en Portugal

Lisboa, 14 nov (EFE).- Inundaciones, caídas de árboles y de algunas estructuras son algunos de los estragos que deja el temporal de viento y lluvias que azota Portugal, y que se alargará durante el fin de semana.

Así lo confirmó a EFE José Rodrigues, oficial de operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), quien detalló que se han registrado 2.634 incidencias por las fuertes lluvias ocasionadas por la borrasca Claudia.

El temporal provocó la muerte de dos personas el jueves en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia.

También ayer, jueves, otras 32 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a las inundaciones en los municipios de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal y Pombal.

En total, hay 8.000 efectivos de la ANEPC desplegados para atender los incidentes, según dijo Rodrigues.

Para el los próximos días se espera una «continuación de la lluvia, fuerte agitación marítima y viento fuerte, al menos hasta la madrugada del domingo al lunes».

Prácticamente todo Portugal continental está en nivel de alerta amarillo por el IPMA (el primero en gravedad), mientras que mañana, sábado, el riesgo se concentrará especialmente en el sur del país. EFE

