Inundadas más de 10.000 hectáreas en Grecia al desbordarse el río Evros

Atenas, 24 feb (EFE).- Unas 10.000 hectáreas en el noreste de Grecia sufren este martes severas inundaciones por el desbordamiento del río Evros, uno de los más caudalosos del país y que hace de frontera natural entre Grecia y Turquía, informó la emisora privada Skai.

Las inundaciones, que afectan principalmente a campos de cultivo, se produjeron cuando las fuertes precipitaciones en el este de Bulgaria, donde nace el Evros, hicieron crecer considerablemente tanto este río como sus afluentes Arda, Tuntza y Erythropotamos.

El nivel y la fuerza del agua ocasionaron que esta superara varios diques en la parte griega, lo que provocó el desbordamiento, que ha afectado también a varios asentamientos dispersos, a carreteras y a vías férreas.

Los alrededores de la localidad de Soufli, en la que viven unas 11.000 personas, es la zona con mayores problemas, si bien las autoridades han puesto en alerta roja a todo el cauce del Evros.

El pronóstico meteorológico en Bulgaria indica más lluvias en las próximas 48 horas, por lo que se espera que la situación empeore.

Una zona de 110 kilómetros de largo, desde la localidad de Ormenio, en la frontera greco-búlgara, hasta Feres, muy cerca de la desembocadura en el mar Egeo, se encuentra en peligro de verse afectada, indicó este martes el diario Kathimerini.

El principal partido de oposición, el socialdemócrata PASOK, ha acusado al Gobierno conservador de carecer de un plan moderno de retención y almacenamiento del agua que, asegura, habría evitado la inundación. EFE

