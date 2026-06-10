Inusual intento de suspender a Petro causa revuelo en Colombia a 11 días de las elecciones

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Bogotá, 10 jun (EFE).- Un inusual intento de suspender provisionalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, causó revuelo este miércoles en el país, a once días de la segunda vuelta de los comicios en los que será elegido su sucesor entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

La decisión fue tomada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente, porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar a Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

Argumentos de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación

En el auto Arizabaleta argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación».

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones cuya segunda vuelta será el 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Casi a diario, el presidente comenta lo que sucede en la campaña y responde a mensajes de sus adversarios políticos, como el abogado De la Espriella con quien suele enfrentarse en la red social X.

Sin embargo, según la Constitución, la Comisión de Investigación y Acusación, en caso de que su indagación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez.

La medida cautelar que nunca se había tomado en Colombia y que trataba de acelerar el proceso de suspensión total del presidente, fracasó después de que Arizabaleta revocara la decisión y radicara un nuevo auto que deberá ser votado por todos los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación.

Críticas de la oposición

El candidato De la Espriella calificó como un «autoatentado legislativo» la decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

«Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país», dijo De la Espriella.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) manifestó que la orden de Arizabaleta de suspender a Petro sólo busca la «victimización» del jefe de Estado.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro afirmó: «No crean bobos a los colombianos» y calificó de «golpe a pocos días de las elecciones» el intento de la congresista de suspender al presidente.

La respuesta de Petro

«No he hecho intervención en política y lo he aclarado», aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde hoy presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

El presidente aseguró que el intento de suspensión es por «tener un pensamiento diferente» y defendió que por el hecho de ser presidente no deja de tener «derechos fundamentales», en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre las elecciones.

Petro vinculó también la suspensión con el candidato ultraderechista a sucederle, el abogado Abelardo de la Espriella, y denunció que se trata de un intento de «extorsionar al Gobierno».

Y preguntado por si considera que se trata de un «autoatentado», Petro afirmó que es «un atentado de otro que sí quiere hacer un autoatentado, pero para ganar las elecciones».EFE

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