Inversión, seguridad y sostenibilidad, ejes del viaje de Noboa a Suiza y Bélgica

Quito, 19 ene (EFE).- Inversión, seguridad y sostenibilidad son los ejes del viaje que llevará la próxima semana al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a Davos (Suiza) y Bélgica, informó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

La gira está centrada en posicionar al país «como un referente regional en inversión, seguridad y sostenibilidad», señaló en un comunicado.

El viaje, que se desarrollará del 20 al 24 de enero, contempla la intervención de Noboa como expositor en la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza.

Además, mantendrá encuentros de alto nivel con lideres de gobiernos, directores de organismos internacionales y máximos ejecutivos de empresas globales.

El objetivo central de esta participación es consolidar el posicionamiento global del Ecuador, atrayendo inversión extranjera directa y detectando oportunidades en sectores clave como energía, comercio e innovación, recalcó.

Asimismo, Ecuador fortalecerá los vínculos con el WEF para impulsar iniciativas de desarrollo sostenible que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en el territorio nacional.

Visita a Bélgica

Posteriormente, Noboa y la canciller, Gabriela Sommerfeld, cumplirán una visita oficial a Bélgica para profundizar el diálogo político, la cooperación y la relación bilateral, así como con las instituciones de la Unión Europea (UE).

En este espacio, se abordaran temas de alta prioridad para la agenda nacional, destacando la cooperación en seguridad y justicia para combatir el crimen organizado transnacional.

La visita a Bélgica también será una plataforma para visibilizar la competitividad ecuatoriana en áreas como la pesca, la acuacultura y la agroindustria, así como promover la inversión sostenible en la economía azul, energías limpias y logística portuaria.

Esta gira se enmarca en una política exterior activa y proactiva, reafirmando el compromiso del Ecuador con el multilateralismo y la construcción de alianzas estratégicas que aseguren un desarrollo integral y prospero para el país, finalizó la Cancillería.

La comitiva de este nuevo desplazamiento de Noboa al exterior está integrada también por los ministros de Economía, Sariha Moya; de Producción, Luis Jaramillo, y de Ambiente y Energía, Inés Manzano, además de otros funcionarios. EFE

