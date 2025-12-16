Inversiones, visado Schengen y seguridad, entre temas de cita Noboa-UE de enero en Bélgica

Quito, 16 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá en enero próximo, en Bélgica, con altas autoridades de la Unión Europea (UE), con las que analizará asuntos relacionados con inversiones, seguridad y el visado Schengen, entre otros, detalló este martes a EFE la canciller, Gabriela Sommerfeld.

«Va a ser la primera vez que el presidente Noboa visita a las autoridades de la Unión Europea, donde también estará el tema de la visa Schengen presente», dijo la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Precisó que la reunión de Noboa con las autoridades de la UE tendrá lugar del 22 al 24 de enero, inmediatamente después de su presencia en Davos, prevista del 19 al 22 de ese mes para cumplir una agenda en el marco del Foro Económico Mundial.

La titular de la diplomacia ecuatoriana recordó que la UE es el segundo socio comercial de Ecuador.

«Tenemos una balanza con superávit de forma importante, casi 2.000 millones de superávit, tenemos el nuevo acuerdo de inversión, inversión sostenible, que es algo muy bueno para el Ecuador, porque lo que queremos es atraer las inversiones», dijo.

Consideró que ese acuerdo permitirá «nuevamente crear el marco jurídico para que dé la confianza suficiente para que lleguen las inversiones hacia el Ecuador desde la Comunidad Europea».

Asimismo, indicó que hay «una agenda inmensa» en materia de seguridad con la UE y subrayó que hay «muchas cosas» que unen a Ecuador con la Unión Europea.

Único país de Suramérica con visa Schengen

Sommerfeld apuntó que Ecuador es el «único país en Sudamérica» que debe tramitar la visa Schengen «por decisiones políticas, ideológicas del propio Estado ecuatoriano, en un momento de la historia donde los otros países de la región acceden, en conjunto, a la exención del visado», dijo en referencia a la decisión durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Anotó que ahora Ecuador «tiene que esperar que haya una ventana de oportunidad, un interés suficientemente grande de la Comunidad Europea con Ecuador para que se pueda extender este privilegio a los ciudadanos ecuatorianos, porque no es acceder a un derecho, es un privilegio», indicó.

La canciller añadió que Ecuador debe aún bajar la tasa de rechazos de la solicitudes de visados, donde «evidentemente trabaja la delincuencia aplicando visas con información falsa de bienes de inmuebles o de otro tipo, que es identificada» por la UE, y son rechazadas.

Comentó que la UE está trabajando sobre la digitalización de las visas para evitar esos problemas, y añadió que desde Cancillería han señalado que «hay un trato discriminatorio con el Ecuador», pues «hay países que tienen mayor número de migrantes, por mucho más que Ecuador, y que tienen exención de visado».

«Hemos levantado mucho la conciencia tanto las autoridades de la Unión Europea como de los diferentes países», dijo al recordar que la exención del visado es una decisión de la UE exclusivamente. EFE

