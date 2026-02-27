Investidura de Seguro como presidente de Portugal durará 2 días y será en varias ciudades

Lisboa, 27 feb (EFE).- La investidura del exministro socialista António José Seguro como presidente de Portugal, tras haber ganado las elecciones, durará dos días, el 9 y el 10 de marzo, con actos en varias ciudades, como Lisboa, Mourísia, Guimarães y Oporto.

Según un comunicado del gabinete de comunicación del presidente electo publicada por la agencia Lusa, Seguro tomará posesión el 9 de marzo por la mañana en la Asamblea de la República (Parlamento) y acto seguido acudirá al Palácio de Belém, sede de la Jefatura de Estado, para abrir sus jardines al público y después tendrá un encuentro con jóvenes en una universidad de Lisboa.

El día 10 Seguro se trasladará fuera de la capital con paradas en la aldea de Mourísia, en el distrito de Coimbra, que estuvo cercada por el fuego en 2025, y por Guimarães, que es la Capital Verde Europea en 2026, en el distrito de Braga.

El programa culminará ese día con un concierto en Oporto, donde el ya investido presidente será recibido en el Ayuntamiento.

Según la Carta Magna lusa, el presidente electo jura el cargo ante el Parlamento con las palabras «juro por mi honra desempeñar fielmente las funciones con las que soy investido y defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la república portuguesa».

Tras la lectura y firma del auto de toma de posesión, pronuncia un discurso el jefe del Parlamento, antes de la intervención del nuevo presidente del país.

Es habitual que los jefes de Estado depositen una corona de flores en la tumba de Luís de Camões, considerado el mayor poeta de la lengua portuguesa y símbolo de la identidad nacional, en el Monasterio de los Jerónimos, y que haya una recepción en el Palácio Nacional da Ajuda.

Seguro fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones). EFE

