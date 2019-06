El sociólogo Olivier Moeschler de la Universidad de Lausana sospecha una de las razones: "El arte de hoy debe ser provocativo y no únicamente estético. Una característica más aceptada por la sociedad si es generada por hombres. Por lo tanto, la responsabilidad no recae solo en el mundo del arte, sino en la sociedad en su conjunto.

Pero, ¿por qué las mujeres no son más visibles en las exposiciones? Como demuestran las investigaciones, los museos suizos están todavía muy lejos de ser equilibrados.

Cuando finalmente se permitió a las mujeres estudiar arte, no eran visibles: "Las mujeres a menudo eran olvidadas en la crítica de arte de su tiempo porque los críticos eran siempre hombres", dice Mara Folini, directora del Museo de Arte Moderno de Ascona, fuertemente comprometida con la visibilidad de las mujeres en su institución.

El museo Alexis Forel de Morges, en el cantón de Vaud, es el que más creaciones femeninas ha expuesto. Su director, Yvan Schwab, dice que no tiene cuota de género ni nada de eso, pero que presta especial atención a la elección de sus obras.

Aquí en Suiza, las relaciones de género en el arte no habían sido examinadas hasta ahora. Peguntamos directamente a 125 museos de arte el sexo de los artistas expuestos entre 2008 y 2018. Obtuvimos respuesta de 73 museos y recolectamos la información en internet en las páginas de otros siete.

El 2019 parece ser el año dedicado a las mujeres artistas: Desde finales de abril, la Tate de Londres muestra creaciones de artistas británicas de los últimos 60 años. Pero estas iniciativas apenas comienzan. Veamos el caso en EEUU: Un estudio mostró que solo 12% de las muestran exhibieron creaciones femeninas. La investigación mostró que el 74% de todas las exposiciones individuales han sido dedicadas a hombres. En las exposiciones colectivas, la proporción mejora ligeramente en favor de las obras en femenino. El museo Alexis Forel de Morges, en el cantón de Vaud, es el que más creaciones femeninas ha expuesto. Su director, Yvan Schwab, dice que no tiene cuota de género ni nada de eso, pero que presta especial atención a la elección de sus obras. Por otra parte, en los últimos años ha habido una serie de exposiciones dedicadas exclusivamente a artistas mujeres. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Le Locle, en el cantón de Neuchâtel, dedicó recientemente la exposición "Una temporada para mujeres artistas". En total, solo ocho museos han mostrado más mujeres que hombres en sus exposiciones individuales, es decir, un 10% de los museos que respondieron a nuestra encuesta. Entre las instituciones más grandes destaca la Sala de Arte de Basilea con el 53%. Esta casa exhibe exclusivamente arte contemporáneo, donde hay más representación femenina. Situación en los museos más importantes Los museos más visitados de Suiza tienen una participación media de mujeres del 13,6% en el caso de sus exposiciones individuales. Tenemos datos de siete de los diez museos más grandes del país, que incluyen al Museo de Arte de Berna, de Zúrich y a la Fundación Beyeler. El del Castillo de Chillon, en el cantón de Vaud, destacó por la mayor presencia de mujeres artistas entre estos grandes museos de Suiza. La Casa de Arte de Zúrich es consciente del desequilibrio. Indica su portavoz, Björn Quellenberg: "Nuestro museo refleja el canon de arte de los últimos 600 años: había muchos más hombres. Pero cuando se trata de exposiciones de arte contemporáneo, nos apoyamos en una relación equilibrada entre los sexos". En sus muestras individuales siempre llaman más la atención los nombres de destacados artistas, normalmente hombres, como Pablo Picasso, Ferdinand Hodler, Félix Vallotton. Apenas hay rastros de artistas femeninas. "Cuando se pregunta al público qué tipo de arte quiere ver, a menudo escuchamos los nombres de estos conocidos artistas masculinos", dice Björn Quellenberg. "Cuando se pregunta al público qué tipo de arte quiere ver, a menudo escuchamos los nombres de estos conocidos artistas masculinos." Björn Quellenberg, portavoz de la Casa de Arte de Zúrich En la Casa de Arte de Berna la cuestión del equilibrio de género ocupa un lugar destacado en la agenda. Nina Zimmer, su directora desde 2016, dice que hace todo lo posible para mostrar tanto mujeres como hombres artistas, un modo de representar la diversidad social en el arte. En 2019 muestra dos artistas por separado, y elige deliberadamente un hombre y una mujer: Johannes Itten y Miriam Cahn. "También compramos conscientemente arte de mujeres para la colección, tenemos que ponernos al día", afirma Zimmer. Razones históricas globales Las colecciones de los museos reflejan ese peso masculino en la historia del arte. La investigación de ‘The Guardian’ mostró que el 15% de la colección de la Tate de Londres procede de artistas femeninas. Existen principalmente razones culturales e históricas por las que las mujeres han estado ausentes (o casi) de las artes durante mucho tiempo. En el pasado, a las mujeres se les negó el acceso a las academias de arte europeas. En los siglos XVIII y XIX, la formación artística en Europa se hizo cada vez más profesional, pero solo para los hombres. Cuando finalmente se permitió a las mujeres estudiar arte, no eran visibles: "Las mujeres a menudo eran olvidadas en la crítica de arte de su tiempo porque los críticos eran siempre hombres", dice Mara Folini, directora del Museo de Arte Moderno de Ascona, fuertemente comprometida con la visibilidad de las mujeres en su institución. "Las mujeres a menudo eran olvidadas en la crítica de arte de su tiempo porque los críticos eran siempre hombres." Mara Folini, directora del Museo de Arte Moderno de Ascona. Hoy, al menos en la educación, la situación ha cambiado: En 2018, por ejemplo, en una de las academias de arte más reconocidas del país, la Universidad de las Artes de Zúrich (ZHDK), el 55% de alumnos eran mujeres. La situación es similar en las universidades cuando se trata de estudiar Historia del Arte. En la curaduría suiza también hay más mujeres, como revela nuestra investigación. La enciclopedia Sikart ofrece información sobre la proporción de mujeres y hombres en la profesión artística en Suiza. En general, el catálogo de artistas de Suiza está dominado por hombres. El 38% son mujeres. Pero la situación mejora entre las generaciones más jóvenes; el 46% son mujeres en el caso de artistas menores de 50 años. Así que cuando un museo muestra arte contemporáneo, al menos en teoría puede elegir entre casi tantas mujeres como hombres. La provocación artística masculina, más aceptada Pero, ¿por qué las mujeres no son más visibles en las exposiciones? Como demuestran las investigaciones, los museos suizos están todavía muy lejos de ser equilibrados. El sociólogo Olivier Moeschler de la Universidad de Lausana sospecha una de las razones: "El arte de hoy debe ser provocativo y no únicamente estético. Una característica más aceptada por la sociedad si es generada por hombres. Por lo tanto, la responsabilidad no recae solo en el mundo del arte, sino en la sociedad en su conjunto. Nuestro método investigativo: Nos pusimos en contacto por correo electrónico con 125 museos y salas de arte suizos y les pedimos que nos enviaran una lista de todas las exposiciones individuales y colectivas por género realizadas durante 2008 a 2018. Recibimos respuesta de 73 museos y de otros 7 recurrimos a sus datos en sus páginas web. Aquí puede leer todo sobre el procedimiento, las definiciones, la metodología y el análisis de datos.