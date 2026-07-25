Investigación de muertes por violencia policial en São Paulo gana Premio Gabo de Cobertura

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Bogotá, 24 jul (EFE).- El reportaje multimedia ‘A política da bala’ (La política de la bala), publicado por el medio brasileño Metrópoles, obtuvo este viernes el Premio Gabo en la categoría de Cobertura, entregado en la primera jornada del XIV Festival Gabo que se celebra en Bogotá.

El trabajo ganador hace «una radiografía inédita de lo que se esconde detrás del aumento de la letalidad de la Policía Militar en São Paulo» durante el periodo del gobernador Tarcísio de Freitas, «al contabilizar los disparos y analizar dónde impactaron las balas en las víctimas».

El periodista Renan Porto recibió el premio, que dedicó a «todas aquellas personas que fueron asesinadas por la Policía de São Paulo y cuya versión oficial fue que se habían enfrentado a los agentes», afirmó tras recibir la estatua de las manos de la mexicana Carmen Aristegui.

«Esta investigación periodística muestra de manera rigurosa el aumento de muertes a manos de la Policía de São Paulo y documenta detalles alarmantes: víctimas desarmadas, disparos por la espalda y una letalidad policial que se incrementó bajo el gobierno estatal en 2024», señaló el jurado de la Fundación Gabo, que otorga el premio.

La realización de esta cobertura implicó la obtención de informes policiales y forenses, expedientes judiciales y videos relacionados con 227 casos, correspondientes a 246 muertes.

«Fueron nueve meses de trabajo minucioso en los que el equipo consiguió, uno a uno, los reportes policiales a través de sus fuentes y rastreó los expedientes judiciales vinculados a cada caso», agregó la Fundación Gabo.

Esa inmensa recopilación hecha por 17 periodistas derivó en «una base de datos con información como el nombre, la edad y la raza de las víctimas, la cantidad de disparos recibidos y las zonas del cuerpo donde fueron baleadas», indicó la información.

Esta categoría tuvo como finalistas los trabajos ‘Autopistas de depredación’ en el que periodistas de cinco países amazónicos reconstruyeron una base de datos inédita sobre tráfico de fauna y descubrieron que el problema supera ampliamente las cifras conocidas, y ‘Sanidad, policía, prisiones: la investigación que abrió los algoritmos del Estado español’ sobre las ayudas públicas, publicado por el medio Civio.

En la gala del Premio Gabo, que se lleva a cabo en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, la Fundación Gabo reconoce los mejores trabajos periodísticos de Iberoamérica en las categorías de Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto. EFE

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