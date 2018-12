Prellen_MOBAK-KG from MOBAK on Vimeo .

Country kids outperform city kids on motor skills

La motricidad infantil es mejor en áreas rurales Isobel Leybold-Johnson 20 de noviembre de 2018 - 17:28 Un estudio sobre la capacidad motora infantil encontró que los menores que viven en el campo superan a aquellos de las áreas rurales, y que mientras a los niños les resulta más fácil manipular una pelota, las niás controlan mejor su cuerpo. Los resultados de la investigación, la primera sobre las diferencias en las habilidades motoras entre los niños de preescolar en Suiza, fueron publicados en la revista ‘Swiss Sports & Exercise Medicine’. Con base en un instrumento de prueba recientemente desarrollado, el ‘MOBAK-KG’, los investigadores compararon las habilidades motoras de alrededor de 400 niños de cuatro a seis años y observaron cómo se movían y cómo manipulaban un objeto, como una pelota. Participaron 12 clases de jardín de niños del cantón rural de Uri, y 14 de la ciudad de Zúrich. “Los primeros resultados muestran que las diferencias entre los sexos ya son evidentes en la edad preescolar”, señaló Christian Herrmann, de la Universidad de Basilea, quien participó en el estudio junto con sus colegas de las universidades pedagógicas de Zúrich y Schwyz. Explicó que los niños se desempeñan mejor cuando están en contacto con una pelota (que involucra el movimiento para lanzar o atrapar un objeto), mientras que a las niñas les resulta más fácil controlar sus cuerpos (que involucra el auto-movimiento, como balancearse, rodar, saltar y correr). La diferencia podría tener que ver con el hecho de que habitualmente los padres se concentran en los juegos de pelota con los niños, más que con las niñas, explicó Hermann. Ciudad y campo En general, los pequeños de Uri mostraron mayores habilidades que sus homólogos de la ciudad de Zúrich, especialmente cuando se trataba de lanzar y atrapar, lo que, en opinión de los expertos obedece a que los menores del campo tienen más áreas para jugar y moverse que sus pares de la ciudad. La mitad de las clases preescolares monitoreadas se habían inscrito en el proyecto ‘Purzelbaum’, una iniciativa para promover la actividad física en la escuela. Como se podía esperar, el estudio encontró que los participantes tenían mejores habilidades motoras que los alumnos de las clases regulares. Herrmann explicó que el ‘MOBAK-KG’ busca detectar dónde se pueden hacer mejoras y cuál es la mejor manera de promover la actividad física. El estudio recomienda al personal docente que, entre otras medidas, estimule especialmente a las niñas a intentar atrapar y lanzar. “Cuando las niñas alcancen un cierto nivel de ‘movimiento de objetos’ disfrutarán los juegos de pelota y tal vez los tomen como un pasatiempo, como unirse a un club de fútbol”, comentó el investigador. También quedó claro el valor de las actividades físicas adicionales, como las que se promueven en las ofertas deportivas de ‘Purzelbaum’, dijo. Un sano estilo de vida El equipo de MOBAK también analiza una comparación de las habilidades motoras a nivel de escuela primaria en 13 países europeos. Los primeros resultados se esperan para la primavera de 2019. Aún es muy pronto para conocer el resultado de Suiza en ese estudio. Sin embargo, los niños helvéticos de kindergarten alcanzaron niveles satisfactorios en habilidades motoras para su edad, puntualizó Herrmann. Los niños suizos parecen tener un estilo de vida bastante saludable en general. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2017, encontró que la obesidad era menos común en los niños suizos que en otras partes del mundo. Un portavoz de la OMS citó alimentos saludables en las escuelas y oportunidades para la actividad física como algunas de las razones. Es muy común que desde muy pequeños los niños caminen a la escuela, especialmente en la parte de habla alemana de Suiza.