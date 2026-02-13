El hallazgo suizo de un planeta fuera de lugar desafía las teorías establecidas

Impresión artística del sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903. ESA

Un planeta rocoso ha sido descubierto en el «lugar equivocado» por el telescopio espacial suizo CHEOPS. Este hallazgo obliga a los equipos científicos a replantear las teorías actuales sobre la formación de los sistemas planetarios.

Los científicos habían asumido que los sistemas planetarios siguen una arquitectura clara: los planetas rocosos más pequeños orbitan cerca de la estrella central, mientras que los gigantes gaseosos se sitúan más alejados.

Sin embargo, el sistema planetario alrededor de una estrella llamada LHS 1903, situada a 116 años luz de la Tierra, aparentemente no sigue este orden, según voces expertas de la Universidad de Berna.

Gracias a CHEOPS, el equipo internacional de investigación, que incluye científicos de las universidades de Berna y Ginebra, descubrió un planeta rocoso en una posición donde, según las teorías actuales, debería haberse formado un gigante gaseoso. Los resultados se publicaron en la revista Science.

Para explicar esta anomalía, los investigadores examinaron primero diversas hipótesis que pudieran encajar con las teorías existentes. Consideraron, por ejemplo, una colisión que hubiera podido despojar al planeta de su atmósfera, o un cambio posterior en su órbita. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones resultó concluyente.

Nueva teoría

En cambio, el equipo propone una nueva teoría. Según esta hipótesis, los planetas del sistema no se formaron de manera simultánea, sino secuencial. Las teorías actuales sobre la formación planetaria asumen que los planetas de un sistema siempre se forman al mismo tiempo.

De acuerdo con la nueva teoría, los planetas alrededor de la estrella LHS 1903 se formaron de dentro hacia afuera. Los dos gigantes gaseosos del interior del sistema se formaron cuando el disco protoplanetario todavía era rico en gas, mientras que el planeta rocoso exterior se formó mucho más tarde.

Para entonces, el gas del disco ya había desaparecido, por lo que el planeta no pudo acumular una envoltura gaseosa masiva y permaneció como un planeta rocoso.

Según la Universidad de Berna, este hallazgo se suma a un número creciente de observaciones de «sistemas planetarios extraños» que desafían las teorías establecidas. Los equipos de investigación señalan que eso demuestra que nuestro sistema solar no es un modelo universal y que la diversidad de sistemas planetarios es mayor de lo que se pensaba.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

