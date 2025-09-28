The Swiss voice in the world since 1935
Investigadora mexicana Romina Quezada gana la quinta edición del Premio Unesco/Juan Bosch

Santo Domingo, 28 sep (EFE).- La doctora mexicana Romina Quezada Morales ganó la quinta edición del Premio Unesco/Juan Bosch para la Promoción de la Investigación en Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, financiado por el Gobierno de República Dominicana.

Los organizadores del galardón informaron este domingo que el logro obtenido por Quezada es por su investigación ‘Participación indígena en la educación global y el narrador indígena en Bolivia’.

La investigación de Quezada Morales «constituye una valiosa contribución para mejorar las políticas de desarrollo social en América Latina y el Caribe», destacaron los responsables del premio que rinde homenaje al expresidente dominicano Juan Bosch, el primero elegido en las urnas tras el magnicidio del sanguinario dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961.

Tras recibir el galardón, la profesional mexicana expresó su agradecimiento al Gobierno dominicano por la distinción y por fomentar el fortalecimiento de la labor académica en las ciencias sociales en la región.

«El hecho de que este país del Caribe lleve a cabo esta iniciativa pone de relieve su gran capacidad de ser líder del desarrollo, sensible a nuestras problemáticas sociales», afirmó en un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores local.

El Premio Unesco/Juan Bosch, establecido en 2009 con motivo del centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch, reconoce las mejores tesis en ciencias sociales y humanas escritas por jóvenes investigadores con el objetivo de promover una investigación crítica, rigurosa e independiente sobre los desafíos contemporáneos en América Latina y el Caribe.EFE

