Investigadores anticorrupción allanan el domicilio de la mano derecha de Zelenski

Los investigadores anticorrupción ucranianos allanaron este viernes el domicilio de Andrii Yermak, el poderoso jefe de gabinete del presidente Volodimir Zelenski, justo cuando Kiev trata difícilmente de negociar con Estados Unidos un plan que ponga fin a la guerra con Rusia.

El presidente ucraniano aparece debilitado por este asunto, apenas dos semanas después de destaparse un escándalo de corrupción en el sector energético.

Yermak, de 54 años, encabeza la delegación ucraniana en los diálogos con Washington y es uno de los miembros más importantes del equipo de Zelenski.

«La Agencia Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) están llevando a cabo (…) registros en el domicilio del jefe de la administración presidencial», indicó NABU en un comunicado, sin dar más detalles.

Yermak, que ocupa su cargo desde 2020, dos años antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, confirmó estas informaciones.

«La NABU y la SAP están llevando a cabo pesquisas en mi domicilio. Los investigadores no encuentran ningún obstáculo» y han recibido «acceso completo a mi departamento», aseguró en Telegram.

El presidente, por su parte, aún no ha reaccionado.

Las investigaciones estarían relacionadas con uno de los peores escándalos de corrupción de la presidencia de Zelenski, que se saldó a inicios de noviembre con varios arrestos y la destitución de dos ministros.

NABU destapó la existencia de un «sistema criminal», orquestado según los investigadores por un allegado del presidente. La red, según esta misma fuente, permitió desviar 100 millones de dólares en el sector energético.

– Ucrania «debilitada» –

Zelenski impuso sanciones contra el presunto organizador, Timur Mindich, su antiguo socio de negocios y considerado amigo cercano.

Un diputado de la oposición asegura que el jefe de gabinete del presidente es mencionado en grabaciones de conversaciones de los sospechosos, donde se le atribuyen órdenes para presionar a las estructuras anticorrupción.

En dichas grabaciones se le identifica con el alias «Ali Baba», formado a partir de las primeras letras de su nombre y apellido.

Exproductor de cine y jurista especializado en propiedad intelectual, Yermak trabajó junto a ZelenskI en los años en que el actual presidente era un comediante muy popular.

Hoy es considerado el segundo hombre más influyente del país, después del mandatario.

Desde el inicio de la invasión rusa, hace casi cuatro años, ha encabezado varias rondas de negociaciones con los estadounidenses en Washington, así como el pasado fin de semana en Ginebra.

Para el analista político Volodimir Fessenko, esta situación «debilita» la posición de Ucrania en las negociaciones sobre el plan estadounidense, ya afectada por los avances rusos en el frente.

A su juicio, Rusia aprovechará «sin duda alguna» este escándalo para presionar a Estados Unidos a cerrar un acuerdo sobre el fin de la guerra directamente con Moscú, dejando de lado a Ucrania.

– Como «hipnotizado» –

La influencia de Yermak sobre Zelenski es un tema que ha acaparado la atención de los ucranianos desde el inicio de la guerra y ha despertado interrogantes incluso dentro del propio círculo presidencial.

Las voces críticas señalan que el jefe de gabinete concentra un poder excesivo, ejerciendo de facto el control de la política exterior del país y limitando el acceso al presidente.

Es como si hubiese «hipnotizado» a Zelenski, ironizó en noviembre una fuente de alto rango dentro del partido presidencial en declaraciones a AFP.

Según esa misma fuente, Yermak «apartó al Ministerio de Relaciones Exteriores» de las negociaciones con Washington.

«Yermak no deja que nadie se acerque a Zelenski, salvo los leales», y busca «influir en casi todas las decisiones de la presidencia», dijo a AFP un exalto funcionario que trabajó con el jefe de Estado.

