Investigadores descubren un nuevo género y nueve especies de escarabajo en selva de Perú

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Lima, 8 jun (EFE).- Un equipo internacional de investigadores descubrió un nuevo género y nueve nuevas especies de escarabajos longicornios en la Reserva de Biosfera del Manu, en el sur de la Amazonía de Perú, uno de los lugares más megadiversos del planeta, informó este lunes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La investigación identificó un nuevo género, denominado Ankistron, y describió nueve especies nuevas para la ciencia, seis de ellas registradas en áreas vinculadas al Parque Nacional del Manu y su zona de amortiguamiento, dentro de la Reserva de Biosfera del Manu.

Las nuevas especies descritas son Anisopodus forsythi, Sternacutus santiagoi, Hyperplatys gorkyi, Colobothea monnei, Estola carmonae y Eranina noei, entre otras registradas durante los trabajos de campo realizados principalmente en la Estación Biológica del Manu, ubicada en el sector de Kosñipata, en la región de Cusco.

Los resultados fueron publicados en la revista científica ‘Annales de la Société entomologique de France’ y constituyen el primer inventario especializado de escarabajos longicornios, Coleoptera: Cerambycidae, para dicha región.

El estudio también reportó 21 especies registradas por primera vez en Perú y 78 nuevos registros departamentales en Amazonas, Apurímac, Cusco, Huánuco y Madre de Dios.

«Estos hallazgos amplían de manera significativa el conocimiento científico sobre la distribución de los escarabajos longicornios en el territorio nacional», detalló el Sernanp.

Los escarabajos longicornios constituyen uno de los grupos de insectos más diversos del mundo y cumplen funciones ecológicas relacionadas con la descomposición de materia vegetal y el reciclaje de nutrientes en los bosques tropicales.

Al respecto, el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, señaló que los resultados confirman el papel del Parque Nacional del Manu, zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Manu, como uno de los principales escenarios de investigación y descubrimiento biológico en la región andino-amazónica.

La investigación fue desarrollada por Ángelo Ávila-Jiménez, del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Juan Pablo Botero, de la Universidad Nacional de Colombia, Antonio Santos-Silva, del Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo, Brasil, y Alejandro Lopera-Toro, de la Estación Biológica del Manu, Perú. EFE

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