Investigadores ONU califican como crimen de guerra ataque israelí a prisión iraní en 2025

Ginebra, 11 mar (EFE).- El bombardeo por parte de fuerzas israelíes de la prisión iraní de Evin el 23 de junio de 2025, durante la Guerra de los Doce Días y que causó unos 80 muertos, fue un crimen de guerra, afirmó la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Irán.

«La misión encuentra motivos reales para creer que las Fuerzas de Defensa Israelíes cometieron el crimen de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra un objetivo civil», indicó el informe que se presentará próximamente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hecho público este miércoles.

El informe cubre el periodo comprendido entre abril de 2025 y el 18 de febrero de 2026, por lo que no analiza la actual guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, aunque la misión anticipó que probablemente el conflicto empeorará la crisis de derechos humanos en el territorio iraní, ya marcado por represión y violaciones que «pueden constituir crímenes contra la humanidad». EFE

