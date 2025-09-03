Investigadores piden reforzar el papel de la ciencia frente a la desinformación en la caza

3 minutos

Madrid, 3 sep (EFE).- Más de 170 científicos de todo el mundo han lanzado un llamamiento para reforzar el papel de la ciencia «frente a la desinformación y los discursos polarizados» de extremistas a favor o en contra de la caza, así como de la gestión de la fauna silvestre.

Los investigadores, encabezados por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM), colaboraron en un artículo publicado en ‘European Journal of Wildlife Research’ en el que denuncian la «desesperante e inadmisible situación» del sector, en un mundo «saturado de información y escaso en pensamiento crítico» en el que los hechos comprobables y verificados «ceden terreno a creencias amplificadas por sesgos en redes sociales».

El conocimiento científico, afirman, «no entiende de ideologías» pero ha perdido su carácter como referente ante la «infoxicación» a través de medios y redes sociales, donde se recogen «opiniones divergentes, negacionismo, ‘ombliguismo’ social y ‘fake news'» para terminar creando una «posverdad» que «ignora impunemente los datos verificables que aporta la ciencia».

Fundamentalistas a favor y en contra

Los científicos creen que el uso perverso de la digitalización social, la democratización de la información y el declive de la cultura científica «fomentan la polarización y el desprecio» tanto entre los defensores más extremistas de la caza como entre los de la anti-caza y lamentan que «en ambos casos se deslegitima la ciencia cuando sus resultados no encajan con sus creencias e intereses».

Entre los discursos «autocomplacientes y sin crítica» de los partidarios extremistas de la caza destacan la afirmaciones de que «es la salvadora de los ecosistemas, su biodiversidad y la salud global», que es «el único remedio para evitar conflictos entre el ser humano y la fauna silvestre» o que «es esencial en la lucha contra la despoblación del mundo rural».

Entre los de los partidarios extremistas de la anti-caza, señalan «decir que es una actividad injustificada, cruel con los sentimientos animales y perjudicial para el medioambiente», que «no puede ser nunca una actividad sostenible» o que «provoca la extinción masiva de especies».

Las posturas de ambos extremos, expresadas además con «mala formas en el debate» sobre todo en redes sociales, son «fundamentalistas, cargadas de emoción, intereses políticos o económicos y estrategias de polarización» y no atienden ni siquiera a estudios que son «referentes del método científico» y han superado un «meticuloso» proceso de revisión por pares independientes.

El futuro

El futuro de la caza recreativa, señalan los investigadores, «pasa por su conversión en una actividad íntegramente sostenible y socialmente entendida y aceptada» sostenida por una «gestión adaptativa certificada».

La legislación, tanto la europea como la nacional y las autonómicas, «ya avanza en esa línea».

Además, indican que debería ser aprovechada como herramienta de gestión medioambiental con fines de conservación «en muchos de los escenarios derivados de la realidad ecológica de Europa en el siglo XXI».

«No todas las ‘verdades’ son intercambiables ni merecen la misma consideración», insisten los científicos, que abogan por el cambio y la adaptación de las actividades cinegéticas para alinearse con los principios éticos y el equilibrio ecológico y por una mayor educación y formación de la sociedad en general sobre los últimos avances en ecología, fauna silvestre y biología de la conservación. EFE

ppm/cc