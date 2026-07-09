Investigadores registran por primera vez un fósil de dinosaurio en la Amazonía de Ecuador

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Quito, 9 jul (EFE).- Un grupo de investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, en Ecuador, ha identificado el primer fósil de dinosaurio registrado en la Amazonía del país andino, un saurópodo titanosaurio que habitó la región hace aproximadamente 67 millones de años, según indicaron desde la institución.

Los restos fueron originalmente hallados en 2018 por Robert Román, Álvaro Román y Germán Shiguango, tres vecinos de una comunidad local de la zona de Misahuallí, en la provincia amazónica de Napo, pero desconocían la relevancia de su hallazgo.

Ocho años después, el estudio científico ha confirmado que los fósiles pertenecían a un dinosaurio herbívoro de gran tamaño, que vivió en la zona durante años, en lo que entonces era una llanura costera amazónica.

Se trata del primer registro de un dinosaurio en la Cuenca Oriente de Ecuador y del segundo descrito en el país, después del hallado en la provincia andina de Loja.

«Al reportar que en esta formación y en estas rocas existieron dinosaurios, la idea es que podamos encontrar también otros restos», señaló a EFE Santiago Balcazár-Loaiza, uno de los científicos detrás de la investigación.

El ejemplar fue denominado de manera informal ‘Wakrayampi’, término tomado del kichwa que combina ‘wakra’, por su tamaño, y ‘yampi’, por su forma.

“Buscamos involucrar lenguas ancestrales del Napo para crear conciencia de que el patrimonio fósil, el patrimonio paleontológico, es algo propio, es algo de nosotros mismos”, indicó el experto.

No obstante, los investigadores aún no han podido determinar la especie, pero sí calcular aproximadamente sus dimensiones. “Estos animales medían entre 6 y 30 metros. Podríamos decir que este ejemplar sería de un tamaño intermedio”, continuó el científico.

La investigación fue desarrollada por docentes e investigadores de Ikiam en colaboración con la Fundación Azara, de Argentina, y la comunidad de Venecia-Misahuallí. EFE

af/mam

(foto)(vídeo)