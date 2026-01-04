Investigadores suizos identifican a 24 personas fallecidas en el incendio del bar en Año Nuevo

Los cuerpos de 24 personas, entre ellas once menores y seis extranjeros, pudieron ser identificados tras el mortal incendio en un bar de Crans-Montana en Suiza la noche del Año Nuevo, anunció este domingo la policía local de la zona.

Las autoridades del cantón de Valais, donde ocurrió la tragedia que dejó 40 muertos y 119 heridos, señalaron que se identificó a cuatro mujeres y seis hombres suizos de 14 a 31 años, dos italianos de 16 años, un francés de 39 años, una persona con doble nacionalidad italiana y emiratí de 16 años, un rumano de 18 años y un turco de 18 años.

La policía ya había anunciado la víspera la identificación de ocho suizos, por lo que ya son 24 las personas cuya identidad pudo ser confirmada.

«Nuestro Arthur se fue a celebrar al paraíso», escribió en su cuenta Facebook la madre de Arthur Brodard, que en los últimos días se mostraba preocupada por la desaparición de su hijo de 16 años desde la tragedia.

«Ahora podemos empezar nuestro duelo sabiendo que está en paz», añadió Laetitia Brodard Sitre, publicando una foto de su hijo abriendo un regalo.

El viernes, la policía dijo haber identificado formalmente a 113 de los 119 heridos: 71 suizos, 14 franceses (16 según el Ministerio francés de Relaciones Exteriores el sábado), 11 italianos, cuatro serbios, así como un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués.

Varios pacientes con quemaduras graves fueron trasladados a hospitales de Francia, Bélgica, Alemania e Italia.

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el subsuelo del bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes.

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, había comentado el viernes que «todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo».

Además de las bengalas, los investigadores también estudian si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en el incendio.

Este domingo, una misa en memoria de las víctimas estuvo seguida de una marcha silenciosa en la que participaron varios cientos de personas en Crans-Montana, hasta la capilla ardiente instalada cerca del lugar de la tragedia.

«Estamos aquí para decir que ante lo indecible, ante la brutalidad de la muerte y el sufrimiento, no queremos apartar la mirada. Estamos aquí para expresar nuestra compasión, nuestra cercanía», declaró el pastor Gilles Cavin, representante de la Iglesia Reformada de Suiza, en la abarrotada iglesia.

A pesar de las temperaturas que bajaban hasta los -9 °C, cientos de personas se mantuvieron fuera del templo, situado a unos 300 metros del bar, algunas con flores en la mano.

– Obras en el sótano –

Las autoridades suizas anunciaron el sábado la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes del lugar.

Se trata de dos franceses y «están acusados de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia», indicó la policía y la oficina de la fiscal general de Valais en un comunicado.

La investigación dirigida contra ellos deberá centrarse en las obras realizadas en el sótano del bar en 2015, los materiales utilizados, las autorizaciones de explotación y las medidas de seguridad.

Habrá que examinar varios elementos, en particular la naturaleza de la espuma, aislante acústico que recubría el techo del sótano del bar y que aparentemente se incendió con rapidez, así como el cumplimiento de las normas relativas al acceso y a las salidas de emergencia del sótano.

«El expediente (del establecimiento) fue solicitado al municipio y ya se obtuvo. Está en curso de análisis», declaró el sábado a la prensa la fiscal Pilloud, precisando que mientras no haya una condena, prevalece la presunción de inocencia».

Al término de la instrucción abierta, el ministerio público decidirá si archiva el caso o si emite un escrito de acusación que podría dar lugar a un juicio.

Mientras tanto los implicados no han sido objeto de ninguna medida de detención provisional ni de arresto domiciliario, confirmó a la AFP un portavoz de la policía cantonal.

