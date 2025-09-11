Investigadores tienen imágenes del asesino de Charlie Kirk y el rifle que posiblemente usó
Washington, 11 sep (EFE).- Las autoridades que investigan el asesinato de Charlie Kirk el miércoles en Utah dijeron este jueves que tienen «buenas imágenes» del supuesto autor de los disparos y que han hallado el rifle que posiblemente usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente Donald Trump. EFE
