Investigadores tienen imágenes del asesino de Charlie Kirk y el rifle que posiblemente usó

Washington, 11 sep (EFE).- Las autoridades que investigan el asesinato de Charlie Kirk el miércoles en Utah dijeron este jueves que tienen «buenas imágenes» del supuesto autor de los disparos y que han hallado el rifle que posiblemente usó el tirador para acabar con la vida del activista conservador estadounidense y estrecho aliado del presidente Donald Trump. EFE

