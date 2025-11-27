Investigados tres empresarios italianos por la compra de Mediobanca por Monte Paschi Siena

1 minuto

Roma, 27 nov (EFE).- La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) ha abierto una investigación por presuntas irregularidades en la compra de Banca Monte Paschi Siena por Mediobanca, una de las operaciones más importantes del año del sector bancario del país.

La entidad sienesa MPS ha confirmado este jueves en un comunicado que entre los tres investigados figura su consejero delegado, Luigi Lovaglio, y que ha recibido de la Fiscalía de Milán una orden de registro.

También son investigados los responsables de los accionistas principales en MPS: el empresario Francesco Gaetano Caltagirone y Francesco Milleri, presidente del Grupo Delfin.

Los fiscales barajan los delitos de manipulación de mercado y de obstaculización de la vigilancia sobre operaciones financieras.

MPS ha expresado en una nota su «total colaboración» con las autoridades judiciales y su voluntad de «proporcionar todos los elementos necesarios para aclarar la corrección de su actuación».

La noticia de la investigación ha arrastrado inmediatamente a los números rojos a ambos títulos en la Bolsa de Milán, una hora antes del cierre: MPS perdió un 4,01 % de su valor y Mediobanca un 2,66 %.

Los fiscales buscan así irregularidades en la operación más importante del año en el sector bancario italiano: la opa por un valor de 13.500 millones de euros para hacerse con el principal banco de inversión, Mediobanca, por parte de MPS, un banco que hace cinco años había sido rescatado por el Estado. EFE

gsm/sam/lar