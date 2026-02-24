Investigan a 21 policías por robar 300.000 euros en ropa en la estación central de Roma

2 minutos

Roma, 24 feb (EFE).- Un total de 44 personas están investigadas y entre ellas 21 miembros de las fuerzas del orden italianas bajo la acusación de haber robado casi 300.000 euros en ropa y perfumes con la complicidad de una empleada de la tienda Coin en la estación central ferroviaria deTermini, en Roma.

La Fiscalía de Roma concluyó con la acusación de robo contra 44 personas tras la investigación abierta en octubre de 2024 en la Coin.

Entre ellos hay 21 miembros de la Policía y los Carabineros que estaban destinados en la estación de Termini para garantizar la seguridad pero que se dedicaban a llevarse ropa de la tienda, informó este martes el diario «La Repubblica».

A través de las imágenes de vigilancia, se descubrió que una de las empleadas de la tienda guardaba en un armario ropa y perfumes y retiraba los dispositivos antirrobo y luego metía los artículos en una bolsa que entregaba a los agentes del orden.

La cajera introducía en la bolsa recibos de cortesía antiguos o fingía realizar pagos electrónicos para intentar engañar a las cámaras.

El método establecido, sin embargo, había llevado a graves pérdidas para la tienda, que cerró sus puertas hace unos meses, pues durante el inventario de febrero de 2024, se observó un déficit de 184,000 euros y en los meses siguientes, desapareció un total de €94,000 en productos, la mitad de los cuales del departamento de perfumería.

En una de los vídeos de las cámaras de seguridad se observa a un sargento de policía que entra con una bolsa de productos lácteos para entregarla en la caja y pocas horas después sale con más artículos de los que pagó o un carabinero coloca una bolsa con el logotipo de esta fuerza del orden y poco después recibe una camisa dentro de una bolsa de la Coin. EFE

