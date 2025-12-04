Investigan a 40 policías paraguayos tras operativo con incautación de carga de marihuana

Asunción, 4 dic (EFE).- El comandante de la Policía Nacional de Paraguay, Carlos Benítez, informó este jueves que 40 policías son investigados ante sospechas de «alguna complicidad» u «omisión», tras permitir el tránsito de una caravana cargada con 70 toneladas de marihuana que fue incautada la víspera en un operativo antidrogas.

Benítez declaró a periodistas que decidió «el relevo de todo el personal» que trabaja en «cinco puestos policiales de control» que están ubicados a lo largo de una carretera del departamento de Canindeyú (norte), donde fue interceptado la madrugada del miércoles un convoy de 19 vehículos que se desplazaba hacia la ciudad fronteriza con Brasil de Saltos del Guairá.

El comandante dijo que investigan «si hubo alguna complicidad» u «omisión que haya permitido el tránsito y el tráfico de estupefacientes en la zona» por donde pasó la caravana cargada con marihuana sin ser detenida por la policía durante el trayecto.

Los policías «ahora mismo están fuera de servicio» y quedaron a disposición de la Dirección General de Prevención y Seguridad y de Asuntos Internos de la Policía que abrió una investigación sobre el caso, añadió Benítez.

«Sacamos a todas estas personas que están en los puntos específicos porque necesitamos dar transparencia, objetividad a la investigación, que los investigadores tengan esa libertad de investigar y que no tengan ningún tipo de presión», indicó el comandante.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó el miércoles que desarticuló un «convoy narco» compuesto por 14 camionetas, tres camiones y dos automóviles, que pretendía transportar el cargamento de marihuana hacia Brasil.

El operativo, que fue coordinado con militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), derivó en un enfrentamiento con disparos entre las fuerzas de seguridad y «un grupo criminal», que dejó un fallecido y cinco detenidos, según la Senad.

Benítez destacó que el operativo fue «un procedimiento ajeno a la Policía Nacional», por lo que -dijo- no han tenido «acceso a información de inteligencia» y aseguró, que en ese caso, «el control resulta insuficiente».

En todo caso, defendió que «cualquier elemento policial que pudiese estar vinculado» será puesto a órdenes del Ministerio Público.

El titular de la Senad, Jalil Rachid, confirmó este jueves en la radio ABC Cardinal que «no pidieron la intervención de la Policía Nacional» para ejecutar el operativo, sino solo efectivos militares.EFE

