Investigan a diez agentes por torturas y amenazas en una cárcel de menores de Roma

Roma, 12 mar (EFE).- La Fiscalía de Roma ha iniciado una investigación a diez agentes de la policía penitenciaria de la cárcel para menores de Casal del Marmo, ubicada al norte de la capital italiana, por presuntos delitos de tortura, lesiones y falsedad ocurridos entre febrero y noviembre de 2025.

La investigación se desencadenó tras denuncias del Departamento de Justicia Infantil sobre agresiones sistemáticas y amenazas hacia los internos, según confirmó este jueves el Ministerio de Justicia italiano.

De los diez funcionarios involucrados, dos enfrentan cargos de tortura, cinco por lesiones y tres por falsedad documental.

Según el expediente judicial, las víctimas eran jóvenes de entre 15 y 19 años, quienes habrían sido amenazados con mutilaciones y agresiones físicas en zonas del centro sin cámaras de vigilancia.

Las acusaciones se basan en los testimonios de los menores afectados y en declaraciones de educadores y personal religioso del centro, que habrían alertado sobre los episodios de violencia.

Antonio Sangermano, jefe del Departamento de Justicia Juvenil, informó que cuatro agentes han sido trasladados a otras sedes mientras se ha nombrado un director interino para el centro.

Además, la Fiscalía ha solicitado la suspensión del servicio de cinco de los funcionarios implicados.

Sobre este asunto se ha pronunciado el sindicato mayoritario de prisiones, SAPPe, que denuncia un ambiente laboral «insostenible» y «vejatorio» para el personal de Casal del Marmo, señalando restricciones abusivas a los descansos del personal como parte de una gestión deficiente.

Este caso guarda similitudes con el escándalo ocurrido en 2024 en la cárcel Cesare Beccaria de Milán, donde se destaparon graves abusos que llevaron a la detención de trece agentes y a la investigación de otras treinta personas.

En ese centro, la violencia también se concentraba en áreas sin vídeovigilancia, lo que obligó al Ministerio de Justicia a intervenir su gestión. EFE

