Investigan a dos policías presuntamente involucrados en la muerte de un ciudadano en Quito

Quito, 30 ago (EFE).- La Fiscalía General del Estado y la Policía de Ecuador investigan a dos agentes por su presunta participación en la muerte de un ciudadano tras un ataque con un arma de fuego en el norte de Quito, la capital del país, un hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado.

La Fiscalía dispuso la práctica de diligencias para resolver la situación jurídica de los dos servidores policiales, «que estarían implicados en la muerte de un civil», indicó en sus redes sociales.

De su lado, la Policía se refirió al hecho en un comunicado en el que dijo rechazar todo acto de violencia.

«Rechazamos (…) cualquier acto violento que intente manchar nuestra imagen y vulnerar la seguridad ciudadana», señaló en el escrito sobre el suceso que se denunció a través de redes sociales.

Ofreció actuar «con total transparencia y apego irrestricto a la normativa legal para esclarecer las motivaciones y determinar las responsabilidades correspondientes», a fin de que el hecho no quede en la impunidad, y señaló que serán «implacables en sancionar estos actos criminales».

La Policía avanzó que sus unidades especializadas realizan las investigaciones correspondientes y apuntó que «los involucrados fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la judicialización de su caso».

Señaló que se mantendrán firmes en la «ejecución de controles internos, promoviendo la honestidad, integridad y ética» de los agentes de policía, a fin de «mantener una institución confiable, transparente y al servicio de la sociedad».

El hecho sucede en momentos en que policías y militares están inmersos en la lucha contra la inseguridad en el país, afectado por las acciones de grupos de delincuencia organizada, a los que el jefe de Estado, Daniel Noboa, declaró la «guerra» en enero de 2024, cuando señaló que el país está en un ‘conflicto armado interno’. EFE

