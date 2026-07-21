Investigan a excandidato presidencial colombiano por presunto abuso a niña de ocho años

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Bogotá, 21 jul (EFE).- La ministra de Justicia encargada de Colombia, Cielo Rusinque, pidió este martes a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia actuar «con celeridad» en una investigación al excandidato presidencial Carlos Caicedo por denuncias de presunto abuso sexual de una niña de ocho años, y reclamó un proceso «riguroso, transparente e imparcial».

El caso salió a la luz el pasado sábado cuando medios locales divulgaron una denuncia presentada ante la Fiscalía por la madre de la menor, quien aseguró que los hechos supuestamente ocurrieron en 2023, cuando la niña tenía ocho años y Caicedo ejercía como gobernador del departamento caribeño de Magdalena.

«Las denuncias conocidas públicamente contra el excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre son de una gravedad extrema y profundamente perturbadoras», manifestó Rusinque en un comunicado.

La ministra rechazó «con la mayor firmeza cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes» e hizo un llamado a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, por el fuero que tenía Caicedo cuando ocurrieron los hechos denunciados, para que esclarezcan el caso garantizando la protección de las presuntas víctimas, el debido proceso y la presunción de inocencia.

«Ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud», agregó la funcionaria.

Según la denuncia de la madre de la menor, los hechos ocurrieron el 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta, capital de Magdalena, donde la mujer se reunió con Caicedo por asuntos laborales.

De acuerdo con su relato, el entonces gobernador y también exalcalde de Santa Marta le insistió para que acudiera acompañada de su hija, que entonces tenía ocho años, y durante el encuentro le pidió permanecer en otra habitación mientras él se quedaba a solas con la niña.

La madre aseguró que, al salir del cuarto, encontró una situación que despertó sus sospechas sobre un posible abuso sexual, por lo que posteriormente presentó la denuncia ante la Fiscalía.

La defensa de la familia, encabezada por el abogado Julián Quintana, señala que el expediente contiene conversaciones, testimonios, transferencias de dinero y otros elementos de prueba que ya fueron entregados a la Fiscalía, además de entrevistas y valoraciones practicadas por Medicina Legal.

El político, de 55 años, fue candidato presidencial en 2018 y este año por el partido de izquierda Fuerza Ciudadana, pero en mayo pasado renunció a esa aspiración para adherirse a la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

La denuncia se suma a otros señalamientos de presunto acoso sexual formulados por más de cinco mujeres contra Caicedo, hechos que también han sido divulgados en investigaciones periodísticas y que el exgobernador ha negado, al asegurar que hacen parte de una persecución política en su contra.

Caicedo también rechazó la nueva denuncia y aseguró que se trata de «un montaje y una persecución», según manifestó ayer en un comunicado divulgado en redes sociales. EFE

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