Investigan a Petro por una presunta intervención en política durante campañas electorales

3 minutos

Bogotá, 9 jun (EFE).- La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinaria al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por una presunta intervención indebida en política a través de publicaciones realizadas en la red social X entre 2023 y 2025.

La decisión adoptada por la representante investigadora Gloria Isabel Ariza, señala que quince mensajes difundidos desde la cuenta personal del mandatario pueden estar relacionados con actividades o controversias de carácter político-partidista y ordena investigar si constituyen una falta disciplinaria.

Según el auto, las publicaciones «revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva» destinada a verificar los hechos denunciados, establecer las circunstancias en que ocurrieron y determinar su eventual relevancia jurídica.

La Policía Judicial adscrita a la Comisión deberá validar la autenticidad de los mensajes, identificar los datos asociados a las publicaciones, documentar elementos como fechas, enlaces y posibles responsables de su administración, y garantizar la cadena de custodia del material recaudado.

Asimismo, la Comisión solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que certifique, en un plazo de cinco días, si la cuenta del mandatario (@petrogustavo) ha sido registrada, reconocida o utilizada institucionalmente como canal oficial de comunicación del presidente.

El organismo también requirió información sobre las dependencias, funcionarios, contratistas o asesores que hayan tenido acceso a la cuenta, los dispositivos utilizados para su administración y los protocolos de elaboración, revisión, aprobación, publicación, modificación y eliminación de contenidos.

Igualmente, pidió copia de las políticas o instrucciones institucionales relacionadas con el uso de redes sociales y la participación en política, así como información sobre los equipos de prensa, comunicaciones y estrategia digital de la Presidencia desde el inicio del actual mandato.

La apertura de esta actuación se produce en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial el 21 de junio en la que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda se disputarán la Presidencia tras haber obtenido en la primera vuelta 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.

En Colombia los funcionarios públicos tienen prohibido intervenir en actividades políticas o controversias electorales, con excepción del ejercicio del voto. Además, el presidente cuenta con fuero constitucional, por lo que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria mientras ejerce el cargo.

La Constitución establece que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano competente para recibir e investigar las denuncias contra el jefe de Estado por posibles delitos o faltas disciplinarias. EFE

enb/jga/rod