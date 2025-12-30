Investigan al presentador de Gran Hermano Italia en medio de un presunto escándalo sexual

2 minutos

Roma, 30 dic (EFE).- El presentador de la edición italiana de Gran Hermano, Alfonso Signorini, se encuentra en el centro de la polémica acusado de haber pedido sexo a algunos aspirantes a concursante, por lo que ha dejado su cargo mientras es investigado por la justicia.

La Fiscalía de Milán (norte) ha abierto este martes una investigación por los delitos de violencia sexual y extorsión, según avanzan los medios locales.

Signorini, popular periodista italiano que ha dirigido ‘Grande Fratello’ entre 2023 y 2025 y su versión VIP desde el 2020 al 2023, anunció ayer lunes su suspensión «cautelar» de sus responsabilidades en el canal Mediaset para defenderse en este polémico caso.

La cadena ha aceptado su decisión y advertido en un comunicado de que llevará a los tribunales «toda difusión de contenidos y reconstrucciones difamatorias y calumniosas para proteger el respeto a las personas, los hechos y sus propios intereses».

El escándalo ha surgido en un programa de Youtube en el que el conocido ‘paparazzo’ Fabrizio Corona, controvertido por su pasado en la cárcel y sus numerosos problemas judiciales, habla a su público de las bambalinas del mundo del espectáculo italiano.

Hace dos semanas su programa estuvo dedicado a Signorini, y le acusó de haber reclamado sexo a algunos aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano’ a cambio de aceptar su participación.

El 24 de diciembre un exconcursante, Antonio Medugno, denunció que él había sido víctima presuntamente de estas peticiones del presentador, lo que ahora ha motivado su investigación judicial.

La influyente asociación de consumidores Codacons ha considerado hoy que la suspensión de Signorini al frente del ‘reality show’ es «insuficiente» y ha pedido a Mediaset detener la emisión de la próxima edición «hasta que no se aclaren completamente» los hechos.

El grupo audiovisual ha recordado que «quien trabaja en la empresa debe atenerse a claros principios de corrección, responsabilidad y transparencia definidos en su Código Ético, que es aplicado sin excepciones».

Y, de este modo, ha asegurado que está llevando a cabo «todas las pesquisas y controles para garantizar su respeto». EFE

gsm/fpa