Investigan como posible pornovenganza el robo de imágenes íntimas de un famoso italiano

2 minutos

Roma, 9 sep (EFE).- La Fiscalía de Roma investiga el robo de imágenes íntimas del popular presentador televisivo italiano Stefano De Martino, obtenidas a través del sistema de videovigilancia de la casa de su pareja, como un posible caso de pornovenganza.

La investigación, que comenzó a mediados de agosto tras la denuncia del presentador, ha sumado este martes la acusación por el delito de «difusión ilícita de imágenes o vídeos sexualmente explícitos» o pornovenganza, que en Italia está castigado con penas de entre uno y seis años de prisión, informaron este martes medios locales.

Inicialmente, la Fiscalía había planteado el delito de «acceso ilegal a sistema informático», que prevé penas de hasta diez años de cárcel, pero la aparición del vídeo en redes sociales ha llevado a los fiscales a considerar una posible intención de perjudicar a la víctima mediante la difusión del contenido privado.

Las imágenes, según los medios locales, mostraban en actitud íntima al popular presentador de la televisión pública italiana Stefano De Martino con su pareja Caroline Tronelli.

El vídeo habría sido sustraído la noche del 9 de agosto por un ‘hacker´ que logró acceder al sistema de cámaras de seguridad instalado en la vivienda de la joven en Roma.

El material comenzó a circular por redes sociales, especialmente en la plataforma Telegram, aunque algunas cuentas fueron cerradas tras la denuncia del propio De Martino.

El Garante para la Protección de los Datos Personales intervino para prohibir la divulgación de las imágenes e informó de que el vídeo «habría sido sustraído ilegalmente del sistema de videovigilancia instalado en la casa de la pareja».

Las autoridades no descartan que se trate de un robo dirigido, y no de una intrusión aleatoria, como parte de una posible campaña de extorsión o venganza, aunque por el momento no han trascendido investigados. EFE

