Investigan el hallazgo de una caja con presunto explosivo en oficina médica en Puerto Rico

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San Juan, 20 jul (EFE).- Una caja, con un aparente artefacto explosivo, fue hallada en la mañana de este lunes frente a una oficina de la compañía APS Healthcare, que ofrece servicios de salud mental y tratamiento de adicciones en Caguas, municipio cercano a San Juan, reportó la Policía.

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades, fue el guardia de seguridad de la empresa quien a las 07.16 (11.16 GMT) -hora local- notificó a la Policía sobre una «caja sellada, la cual contiene una inscripción de amenaza de artefacto explosivo».

Tras la llamada de alerta, agentes adscritos a la División de Explosivos de la Policía del área de Caguas se encuentran en la escena atendiendo la situación.

La Policía indicó que ofrecerá más información de este suceso en las próximas horas. EFE

jm/cg