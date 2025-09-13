Investigan el impacto ambiental del derrame de combustible en un arroyo de Paraguay

Asunción, 13 sep (EFE).- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay informó este sábado que investiga el impacto ambiental que pudo producir el derrame de miles de litros de combustible que estaban almacenados en un camión cisterna que circulaba en una avenida de la capital, Asunción, y que desembocó en un arroyo ubicado en el departamento Central.

El derrame de combustible ocurrió en la avenida Madame Lynch, que divide a las ciudades de Asunción y Fernando de la Mora, indicó en un comunicado el Mades que intervino en la zona en coordinación con el Ministerio Público al reportarse el incidente.

«Durante la verificación se constató que el hidrocarburo ingresó a un desagüe pluvial con conexión hacia el arroyo Itay», un cauce hídrico que desemboca en el río Paraguay, destacó la nota.

Los funcionarios levantaron «registros y evidencias técnicas que serán analizados en el marco del proceso de investigación para determinar el alcance de la situación y su eventual incidencia en los cauces hídricos», señaló la institución.

En ese sentido, el Mades dispuso que los responsables de la carga adopten «de manera inmediata medidas de contingencia, incluyendo acciones de control y el tratamiento de los materiales impregnados con combustible, a fin de reducir posibles impactos ambientales».

El declaraciones para el medio Unical, el bombero voluntario Roque González afirmó que el camión cisterna, proveniente de Bolivia, estaba cargado con aproximadamente 50.000 litros de combustible, pero perdió el hidrocarburo «en el camino», al parecer por una rotura en el tanque que provocó una fuga que no se podría detener.

«Quiere decir que vamos a tener una contaminación que se va a extender por un trecho muy largo y va desembocar en el río Paraguay», lamentó González. EFE

