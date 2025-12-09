Investigan en Bolivia muerte de dos personas en enfrentamientos por un conflicto municipal

La Paz, 9 dic (EFE).- Las autoridades y el Ministerio Público de Bolivia investigan este martes el fallecimiento de dos personas, presuntamente por disparos de arma de fuego, durante un enfrentamiento y una operación policial para desbloquear el paso hacia un vertedero de basura, dentro de un conflicto municipal en la región central de Cochabamba.

El conflicto ocurrió en la víspera en la zona de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, donde desde el pasado 27 de noviembre algunos habitantes del lugar realizan un bloqueo para impedir el paso hacia el vertedero de basura por un conflicto de límites con el municipio vecino de Colcapirhua.

En un comunicado en sus redes sociales, el presidente del país, Rodrigo Paz, lamentó este martes el fallecimiento de Mario Padilla y Sinforiano Carrillo dentro de este conflicto, y aseguró que solicitó a la Fiscalía «actuar con total celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades».

«Desde la Presidencia, reiteramos una posición firme y clara: ningún conflicto justifica la violencia. La vida y la paz deben prevalecer siempre», agrega la nota.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge García, junto a agentes policiales, los familiares de los fallecidos y una comisión de fiscales conformada para investigar este suceso, realizaron esta jornada una inspección en Cotapachi.

Los fallecidos se registraron en medio de un enfrentamiento cuando policías antimotines intentaron desbloquear el paso hacia el vertedero de Cotapachi, suceso que también dejó al menos 14 personas heridas, entre civiles y policías.

Medios locales mostraron que las personas que bloqueaban lanzaron petardos y piedras desde los cerros contiguos, mientras los agentes respondieron con gases lacrimógenos, aunque por ahora ninguna autoridad confirmó si la Policía llevaba o no armas de fuego.

El pasado 4 de diciembre ya hubo un enfrentamiento en el lugar entre funcionarios del municipio de Colcapirhua que trataron de levantar el bloqueo y los manifestantes, con un saldo de una veintena de personas heridas.

Según el viceministro García, entre los heridos hay siete policías, uno con «traumatismo craneoencefálico» y otro que tiene «heridas de perdigones» en distintas partes del cuerpo.

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, denunció que en la zona de conflicto operan «grupos de choque que están armados» y que cavaron zanjas en el lugar usando maquinaria, por lo que apuntó a algún «interés económico» para generar la pelea entre municipios.

Por su parte, el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, anunció que su municipio se sumará como denunciante al caso abierto por las dos muertes en el conflicto y aseguró que se trata de «un problema de límites».

En la mañana, pobladores de Quillacollo bloquearon por varias horas el paso en la carretera principal que conecta a Cochabamba con el occidente del país, en protesta por lo ocurrido en Cotapachi, si bien pasado el mediodía se levantó la protesta. EFE

