Investigan en Bolivia muerte de reo brasileño tras incidente en cárcel de máxima seguridad

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La Paz, 20 jul (EFE).- La Policía de Bolivia informó este lunes que investiga la muerte de un recluso brasileño en medio de un incidente que involucró el uso de un arma de fuego en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

El comandante nacional de la Policía, el general Mirko Sokol, dijo a los medios que el suceso, ocurrido el domingo, está «en proceso de investigación».

«Hay uno de los privados de libertad que ha fallecido por uso de armas de fuego. Lo que se tiene que aclarar es quién ha hecho uso de esta arma de fuego, a quién pertenecía esta arma, cómo es que ha llegado a manos de este privado de libertad», declaró Sokol.

El recluso fallecido fue identificado con las iniciales L.R.S. por la Dirección General de Régimen Penitenciario, que también precisó en un comunicado de prensa que el hombre «hizo uso de un arma de fuego, poniendo en riesgo la vida de las personas privadas de libertad y del personal policial encargado de la seguridad» de la cárcel.

«Ante esta situación, el personal policial de Seguridad Penitenciaria activó de manera inmediata los protocolos de seguridad, logrando neutralizar al agresor. Asimismo, otro privado de libertad resultó herido, siendo evacuado oportunamente al Hospital de Clínicas (en La Paz) para recibir atención médica», señaló

L.R.S. cumplía una condena de 30 años de cárcel y fue llevado a Chonchocoro «debido a sus antecedentes de alta peligrosidad por hechos de violencia registrados en otros centros penitenciarios», precisó el Régimen Penitenciario.

Esa entidad ratificó que se investiga cómo fue ingresada el arma de fuego a la cárcel y se busca identificar a los responsables, «quienes serán puestos a disposición de la autoridad competente y sancionados conforme a ley».

Además, anunció que fueron reforzadas «las medidas de seguridad» y se instruyó «la realización de requisas integrales» en esa prisión, situada en el municipio de Viacha, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

El hombre, que cumplía sentencias por narcotráfico y asesinato, presuntamente perteneció al Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones criminales de Brasil.

El brasileño fue trasladado a Chonchocoro a fines de abril pasado, tras matar a golpes a otro reo en la cárcel de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, según registros de medios locales.

En 2020, L.R.S. fue llevado a Palmasola desde la cárcel de Mocoví, en el departamento amazónico de Beni, luego de que activó en esa prisión una granada, con un saldo de tres fallecidos y una veintena de heridos. EFE

gb/gpv