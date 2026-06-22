Investigan en Perú un asalto con pistola a un cambista de dinero dentro de una iglesia

Compartir

2 minutos

Lima, 22 jun (EFE).- La Fiscalía de Perú investiga este lunes el intento de asalto armado dentro de una iglesia a un cambista de dinero callejero, que quedó herido de bala en un brazo, mientras que uno de los supuestos asaltantes fue detenido.

El hecho ocurrió al interior de la iglesia de La Merced, ubicada en el centro histórico de Lima, y la huida de los asaltantes, que se desplazaban una moto, quedó captada por las cámaras de seguridad de la ciudad.

Según la información preliminar, el cambista de dólares había retirado más de 50.000 soles en efectivo (14.700 dólares) de una agencia bancaria para empezar su jornada de compra y venta de moneda en el centro de Lima, pero ingresó al templo y hasta ahí fue seguido por los presuntos asaltantes.

El despacho fiscal ordenó también que la Policía Nacional recoja las declaraciones de los testigos del suceso, los registros fílmicos de las cámaras de videovigilancia de la zona, y efectúe las pericias de absorción atómica y balística a un detenido en flagrancia y el arma de fuego que habría utilizado.

También se incautó el teléfono celular del detenido para esclarecer los hechos, anotó.

A su vez, la Municipalidad de Lima informó, sobre este suceso, que sus cámaras de seguridad captaron el momento de la huida de los presuntos delincuentes en el interior de la Iglesia de La Merced, aproximadamente a las 9:50 horas (14:50 GMT).

Detalló que las imágenes registran la huida de los involucrados y que uno de ellos intentó salir caminando por la avenida Emancipación, amenazando con un arma de fuego a un miembro del servicio de serenazgo (vigilancia municipal) que intentaba detenerlo.

Sin embargo, ante la llegada de un policía, a quien también amenazó, el sospechoso, identificado como Walter Trujillo, de 30 años, fue finalmente capturado.

Los registros audiovisuales ya se encuentran en manos de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes, indicó la municipalidad.

Según medios locales, el herido, de 65 años, fue trasladado al hospital Arzobispo Loayza para ser atendido por una herida de bala en el brazo derecho.

A pesar de las declaraciones de estado de emergencia en Lima para combatir el crimen organizado, los casos de asalto con armas de fuego, extorsiones y sicariato son reportados semanalmente en la capital peruana, así como otras ciudades importantes en el país, y convierten a la inseguridad ciudadana en la principal demanda de los peruanos.EFE

mmr/fgg/cpy