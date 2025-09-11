The Swiss voice in the world since 1935

Investigan la desaparición de un chef mexicano en Panamá que trabaja en cadena hotelera

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La Fiscalía de Panamá informó este jueves que investiga la desaparición del ciudadano mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, que laboraba como chef en una cadena hotelera en una zona turística y costera del país centroamericano.

«La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé adelanta investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal (persona desaparecida), en perjuicio de César Gustavo Estrada Zúñiga, de nacionalidad mexicana, de 41 años de edad» señala la información oficial.

La Fiscalía acogió el caso «de manera oficiosa, tras recibir una nota de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales para abrir la investigación por la desaparición de César Estrada».

Hasta el momento, se conoce que, «de acuerdo con la madre del desaparecido, una sobrina suya, residente en México, sostuvo la última comunicación con César hace aproximadamente dos semanas; desde entonces no han tenido noticias de él».

El mexicano desaparecido, «quien llevaba varios años en el país, laboraba como chef en una reconocida cadena de resorts ubicada en la provincia de Coclé», una zona costera del Pacífico, al oeste de la capital, donde hay varias cadenas hoteleras internacionales a pie de playa.

La Fiscalía panameña pide a la ciudadanía comunicarse si tienen alguna información sobre el paradero del mexicano desaparecido bajo la premisa de que será «tratada con estricta confidencialidad».EFE

