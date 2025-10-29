Investigan la muerte de un aficionado al fútbol en México tras ser detenido

La fiscalía de Ciudad de México investiga la muerte de un aficionado del Cruz Azul que falleció tras ser detenido después de un partido disputado en el estadio de Ciudad Universitaria, informó este martes la dependencia.

Familiares de Rodrigo Mondragón, la víctima, denunciaron que, según la autopsia, murió por estrangulamiento y señalaron como probables responsables al personal de seguridad del centro deportivo.

«Lo golpearon y supongo que le pusieron el pie o la mano en el cuello y lo estrangularon», dijo este martes a la cadena Milenio Pedro Mondragón, hermano del aficionado al fútbol.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó en rueda de prensa que se abrió una investigación y que han sido detenidos cuatro miembros del personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cuyo campus principal se encuentra el estadio.

La noche del pasado sábado, tras un partido de fútbol de la liga profesional entre Cruz Azul y Monterrey, Rodrigo, de 32 años, se vio involucrado en una riña y fue detenido por personal de seguridad del estadio Olímpico de la UNAM, la mayor institución educativa del país.

La universidad informó que Mondragón fue detenido por alterar el orden público y cuando lo trasladaban para entregarlo a la policía, «se desvaneció» y fracasaron en sus «esfuerzos por reanimarlo».

