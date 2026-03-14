Investigan otra maniobra no autorizada de helicóptero del Ejército en aeropuerto de Bogotá

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Bogotá, 13 mar (EFE).- Un helicóptero ‘Black Hawk’ del Ejército de Colombia cruzó sin autorización en dos ocasiones una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá este viernes, un incidente que es investigado por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por estar relacionado con la seguridad operacional.

El hecho se produjo tan solo tres semanas después de otro hecho similar en El Dorado, ocurrido el 21 de febrero, cuando un Airbus A320 de Latam Airlines con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo tuvo que abortar el despegue al cruzarse en su trayectoria un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana.

Sobre el incidente de hoy, la Aerocivil informó en un comunicado que en el aeropuerto, el principal de Colombia, se presentó un «evento no deseado» relacionado con la seguridad operacional y señaló que el hecho «se encuentra bajo proceso de investigación» para verificar el cumplimiento «de los protocolos y procedimientos de operación» vigentes en la terminal aérea.

Según información medios locales y audios de la torre de control, la aeronave militar atravesó la pista 1-4 derecha mientras había tráfico aéreo en operación en El Dorado.

En las comunicaciones se escucha a controladores advertir al piloto que el helicóptero estaba cruzando nuevamente la pista y cómo le piden explicaciones, al tiempo que le solicitan dirigirse hacia una zona de descenso dentro de instalaciones militares cercanas para evitar interferir con la operación de aeronaves comerciales.

Al lado del aeropuerto El Dorado está la base militar de Catam, que utiliza las mismas pistas del aeródromo de la capital colombiana.

Durante el intercambio también se menciona la presencia de tráfico en aproximación, entre ellos un vuelo de la aerolínea Avianca, lo que llevó a los controladores a insistir en que la aeronave se apartara de la trayectoria de aterrizaje.

El informe preliminar de la Aerocivil sobre el incidente del helicóptero militar con el avión de Latam hace tres semanas señaló que ese episodio se originó por una falla en las comunicaciones durante la transferencia entre la Torre Norte y la Torre Sur del aeropuerto, lo que generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave militar.

La tripulación del vuelo comercial interrumpió la maniobra de despegue siguiendo los protocolos de seguridad, lo que permitió detener la aeronave sin que se registraran heridos entre pasajeros o tripulantes. EFE

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