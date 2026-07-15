Investigan por corrupción a un exdirigente del máximo aparato de propaganda de China

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Pekín, 15 jul (EFE).- El exsubdirector del departamento de propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) Cai Fuchao se encuentra bajo investigación de las autoridades en un supuesto nuevo de caso de corrupción en la cúpula dirigente del gigante asiático y dentro de una campaña que ya ha afectado a decenas de altos cargos.

Cai, quien fue también el máximo responsable de la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión cuando se creó este departamento en 2013, es investigado por sospechas de haber cometido «graves violaciones de la disciplina de partido y de la ley», informaron este miércoles fuentes oficiales en un comunicado.

Esta acusación es una fórmula habitual en China para anunciar investigaciones que con frecuencia acaban relacionadas con casos de corrupción.

La investigación está a cargo de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión, los principales brazos anticorrupción del partido y el Estado, respectivamente.

El exdirigente, de 75 años, desarrolló la mayor parte de su carrera política en la capital china, de la que llegó a ser vicealcalde entre 2008 y 2011, después de convertirse en uno de los rostros más visibles de Pekín durante la epidemia de SARS ocurrida en 2003.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales.

La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE

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