Investigan por corrupción al presidente de la mayor aseguradora de propiedades de China

2 minutos

Pekín, 6 dic (EFE).- El presidente de la mayor aseguradora de propiedades de China, Yu Ze, se encuentra bajo investigación por sospechas de corrupción, informaron este sábado fuentes oficiales.

Yu, de 54 años, estaba desde 2023 al frente de PICC Property and Casualty, una de las empresas parte del gigante estatal People’s Insurance Company (Group) of China (PICC), grupo del que también ejercía como vicepresidente.

El ejecutivo es objeto de investigación «por sospechas de haber cometido graves violaciones de las regulaciones y las leyes», según un comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI, el poderoso órgano anticorrupción del PCCh) y la Comisión Nacional de Supervisión, agencia equivalente dentro del aparato estatal.

La acusación que pesa sobre Yu es un eufemismo que las autoridades chinas emplean habitualmente para referirse a casos de corrupción a gran escala, aunque por el momento los organismos supervisores no han precisado qué delitos concretos se achacan al investigado.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició una campaña anticorrupción en la que decenas de altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Xi volvió a pedir en enero pasado «ganar resueltamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción», que calificó como «la mayor amenaza» para el PCCh.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la disciplina interna, aunque algunos expertos advierten que también podría servir para neutralizar a rivales políticos. EFE

lcl/alf