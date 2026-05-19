Investigan si cuerpo hallado en Colombia es de mujer desaparecida tras cirugía en Bogotá

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Bogotá, 19 may (EFE).- Las autoridades colombianas investigan este martes el hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida hace una semana tras someterse a un procedimiento estético en una clínica presuntamente ilegal de Bogotá, un caso que ha causado conmoción en el país.

“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca, habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima», expresó el gobernador del departamento de Cundinamarca (centro), Jorge Emilio Rey, en su cuenta de X.

Rey agregó que solicitó al comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Mauricio Herrera, acompañar las labores de inspección y brindar apoyo a la familia mientras Medicina Legal, autoridad técnico-científica forense, lleva a cabo la verificación de identidad del cuerpo hallado.

El caso de Toloza ha generado gran atención mediática desde el pasado 13 de mayo, cuando desapareció luego de practicarse una lipólisis láser en un establecimiento estético, ubicado en el sur de Bogotá, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios ni habilitación oficial.

Según el relato de familiares y amigas, la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria, desorientación y pérdida de estabilidad.

Varios videos difundidos en redes sociales durante los últimos días mostraban a la mujer en aparente mal estado físico dentro del lugar donde fue intervenida.

La investigación tomó fuerza luego de que un testigo asegurara haber visto a dos hombres sacar a Toloza inconsciente del establecimiento y subirla a un vehículo.

Posteriormente, las autoridades localizaron el pasado fin de semana en la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de Santander, el automóvil en el que presuntamente fue transportada la mujer y capturaron a dos ciudadanos venezolanos señalados de ocultamiento y destrucción de pruebas.

Sin embargo, un juez ordenó la liberación de los detenidos al considerar que las capturas no cumplieron los requisitos legales, aunque la investigación por desaparición forzada y otros posibles delitos continúa abierta.

Las autoridades colombianas también investigan a los responsables del centro estético Beauty Láser Medicina Estética, señalado de funcionar sin los permisos necesarios para realizar procedimientos estéticos de alta complejidad.

La Secretaría de Salud de Bogotá clausuró el lugar y reforzó las inspecciones a establecimientos similares tras la repercusión del caso. EFE

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