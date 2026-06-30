Investigan si un cadáver hallado en México es de una periodista secuestrada

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Autoridades mexicanas investigan si un cuerpo hallado en una vivienda corresponde a una periodista secuestrada desde hace casi un mes en el estado de Veracruz (este), informó este lunes el gobierno estatal.

El pasado 2 de junio, dos individuos encapuchados, uno de ellos con fusil, irrumpieron violentamente en la casa de la comunicadora Roxana Guzmán para llevársela, momento que quedó grabado en un video.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó este lunes en rueda de prensa que tras la captura de un hombre presuntamente involucrado en el plagio, se localizó un cuerpo sin vida.

«Sí, están haciendo unos análisis», dijo la gobernadora tras ser consultada expresamente si se localizó un cadáver en el marco de las investigaciones por el secuestro de Guzmán, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste.

La funcionaria declinó dar detalles sobre las investigaciones que realizan las fiscalías estatal y federal y del detenido.

Medios locales publicaron el fin de semana que fue capturado un individuo por su probable participación en el crimen y que familiares de Guzmán presuntamente fueron convocados para dar muestras de ADN.

Pero ni la fiscalía estatal ni la federal, que investigan de manera conjunta el caso, confirmaron las versiones.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

El portal de Gómez opera en Facebook y difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30.000 habitantes.

sem/lb