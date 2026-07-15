Investigan triple asesinato de abuela, madre e hija adolescente en ataque en norte de Perú

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Lima, 14 jul (EFE).- Autoridades peruanas investigan un triple asesinato ocurrido en la ciudad de Chimbote, en la región norteña de Áncash, en el que sujetos armados ingresaron en una vivienda y dispararon contra una abuela, su hija y su nieta de 13 años, informó este martes la Defensoría del Pueblo.

El canal estatal TV Perú indicó que el suceso ocurrió la noche de este lunes en el distrito de Coishco, en Chimbote, y detalló que la Policía capturó a un presunto involucrado y continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil de este crimen.

Los atacantes, presuntos sicarios, aprovecharon una celebración familiar para entrar en el domicilio y disparar a las tres víctimas de las misma familia, que murieron por la gravedad de los impactos, y huir en motocicleta.

Medios locales indicaron que se baraja un caso de ajuste de cuentas contra una de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo sostuvo en sus redes sociales que se trata de «un grave hecho de violencia» que, de manera preliminar, habría dejado tres personas fallecidas, siendo las fatales victimas abuela, madre e hija de 13 años.

«La Defensoría del Pueblo exhorta a la Policía de Perú y a la Fiscalía realizar una investigación célere, objetiva y exhaustiva que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares», solicitó. EFE

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