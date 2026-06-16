Investigan un chat de trabajadores del transporte público de Milán con fotos de pasajeras

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Roma, 16 jun (EFE).- Las autoridades italianas investigan un chat de WhatsApp en el que presuntamente algunos conductores y empleados del transporte público de Milán (norte) compartían y comentaban fotos de pasajeras obtenidas de las cámaras de vigilancia.

La Empresa de Transportes de Milán (ATM, por sus siglas en italiano) ha interpuesto una denuncia por el presunto uso inapropiado de las cámaras de seguridad de sus vehículos y ha manifestado su rechazo a «todo tipo de comportamiento lesivo».

El fiscal de Milán, Marcello Viola, investiga a una persona por estos hechos y recaba información de otras cuatro, según avanzan los medios locales.

El chat fue descubierto por una viajera de un tranvía milanés, que se percató de la conversación que un trabajador de la ATM estaba manteniendo con otras personas, compartiendo fotos de una mujer y haciendo comentarios sexistas y vulgares.

Las primeras pesquisas apuntan a que en el grupo participaba un total de siete personas, entre estos un conductor y trabajadores de las cocheras, y que utilizaban fotos de mujeres captadas por las cámaras de vigilancia de los buses y tranvías. EFE

gsm/sam/pcc