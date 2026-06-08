Investigan un incendio que ha dejado 30.000 personas sin luz en el suroeste de Alemania

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Berlín, 8 jun (EFE).- Las autoridades alemanas están investigando las causas de un incendio en una instalación eléctrica que en la madrugada del lunes provocó un apagón masivo en Reutlingen, en el suroeste del país, el cual sigue afectando ya cerca del mediodía a unas 30.000 personas.

Un portavoz de la Oficina Regional de Investigaciones Criminales (LKA) del ‘land’ de Baden-Württemberg confirmó a EFE que se están examinando todo tipo de hipótesis, incluida la de que se trate de un incendio deliberado, aunque señaló que todavía era pronto para formular sospechas.

En una rueda de prensa, el alcalde de Reutlingen, Thomas Keck, explicó que las primeras alertas sobre el apagón habían llegado sobre las 1:45 hora local.

Desde entonces, buena parte de la ciudad de 110.000 habitantes, situada al sur de Stuttgart, ha podido ser reconectada, pero aún siguen sin electricidad 7.600 hogares y afectados unos 30.000 ciudadanos, así como varias zonas industriales, dijo.

Las autoridades locales explicaron que 195 efectivos del cuerpo de bomberos han sido desplegados desde el momento del incidente para atender las llamadas de socorro de los ciudadanos, que en parte se han quedado también sin cobertura telefónica y sin internet.

Entretanto, se han instalado puntos de emergencia a los que los afectados pueden acudir, por ejemplo para cargar sus teléfonos móviles, y se ha evacuado a las personas que necesitan respiración asistida o cuyas vidas dependen por otras razones del suministro eléctrico.

De acuerdo con informaciones de la televisión pública, el operador de la red eléctrica en Reutlingen bajara la hipótesis de que pudo ser un incendio deliberado, ya se han detectado tres puntos diferentes desde los que comenzó el fuego, así como daños en una valla.

«De momento estamos intentando esclarecer la causa del incendio. Investigamos en todas direcciones: si fue un defecto técnico o si fue un incendio negligente o deliberado», afirmó en la rueda de prensa la portavoz de la dirección de policía de Reutlingen Tina Rempfer.

En enero de este año, decenas de miles de hogares en el sur de Berlín se quedaron sin electricidad durante días debido a daños en la infraestructura eléctrica, en lo que fue más tarde reivindicado como un atentado deliberado por un supuesto grupúsculo de extrema izquierda y ecologista que también afirma ser autor de otros ataques. EFE

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