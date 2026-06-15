Investigan una detonación en la sede de la Caja Militar en Montevideo

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Montevideo, 15 jun (EFE).- El Ministerio del Interior y el Ejército uruguayo investigan la detonación de un explosivo en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, también llamada ‘Caja Militar’, ubicada en el centro de Montevideo.

En el lugar de la explosión, que se produjo la madrugada de este lunes, las autoridades constataron «daños en la puerta principal de vidrio, así como una cortina metálica del mismo edificio» y el avistamiento en el suelo de «trozos de metales, plásticos y cables, presuntamente del artefacto utilizado».

Desde el Ministerio del Interior confirmaron a EFE que el suceso no dejó personas lesionadas.

Mientras que la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional realiza «las pericias pos explosión», la ministra de Defensa, Sandra Lazo, manifestó preocupación por lo ocurrido.

En declaraciones consignadas por el noticiero uruguayo Telemundo, Lazo lo calificó como «un hecho aislado», aunque reconoció que este tipo de sucesos «llaman la atención».

«Este tipo de situaciones llaman la atención, no estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias. Tomamos contacto con el ministro del Interior. Sabemos que se actuó efectivamente por parte de Bomberos, de Investigación y también el Ejército», declaró.

Lazo aseguró que en el lugar había «buena custodia» y que confía «en las autoridades que están al frente y que manejan las guardias y la vigilancia».

«Esta es una institución del Ministerio de Defensa Nacional. Me preocupa y me ocupa», afirmó y dijo que aguardará por el resultado de la investigación del Ministerio del Interior para «tomar las medidas correspondientes». EFE

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