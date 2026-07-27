Investigan una presunta intimidación del rapero Cosculluela contra una mujer

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San Juan, 27 jul (EFE).- La Policía de Puerto Rico informó este lunes que investiga una querella de presunta intimidación por parte del artista urbano Cosculluela contra una mujer, en un nuevo caso vinculado al artistas en años recientes.

La querella se reportó en la noche del domingo en el municipio de Trujillo Alto, colindante a San Juan, informaron las autoridades.

De acuerdo con el informe policial, la querellante indicó haber recibido una llamada anónima en la que aparentemente escuchó la voz de un hombre, el cual realizó expresiones amenazantes en contra de ella y su familia.

La querellante alegó que identificó la voz como la de José Fernando Cosculluela Suárez, nombre de pila de Cosculluela.

La investigación inicial fue hecha por la agente Jordannis Cosme, de la Policía Municipal de Trujillo Alto, quien refirió el caso a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina.

Desde el año 2022, Cosculluela ha enfrentado distintos casos en los tribunales y con la Policía en diversas zonas de la isla.

En ese año, la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia presentó 15 cargos contra el artista por un patrón de violencia doméstica contra su expareja, que ocurrieron presuntamente entre los años 2017 y 2022.

En aquel entonces, el exponente urbano enfrentó 13 cargos por violar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

El juez Carlos Capó, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, encontró causa para arresto contra Cosculluela y le fijó una fianza de 240.000 dólares.

Otro notorio caso que implicó a Cosculluela ocurrió el 12 de mayo de 2024, cuando supuestamente atropelló a dos jinetes, en un incidente en el que ambos caballos murieron y el artista huyó de la escena.

Tras cerca de seis meses de investigación, la Fiscalía de Humacao entrevistó al artista el 15 de enero de 2025, pero optó por no responder las preguntas de los investigadores.

Posteriormente, el Ministerio Público radicó seis cargos bajo la Ley 22.

En ese momento, Cosculluela cumplía una probatoria de tres años tras declararse culpable, el 21 de marzo de 2023, por violación a la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica tras una denuncia presentada por su exesposa, Jeniffer Fungenzi.

En una audiencia celebrada el 25 de abril de 2025, antes de la vista preliminar del caso del atropellamiento a los jinetes, se anunció un acuerdo con la Fiscalía de Humacao. El artista se declaró culpable de dos delitos menos graves, pagó una multa e indemnizó a las víctimas. EFE

jm/mra